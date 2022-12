Une parade lumineuse et le célèbre humoriste belge Marc Herman pour clôturer les Fééries de Courcelles en beauté

Entrez dans la magie de Noël et venez assister à ce cortège unique. Costumes scintillants, artistes, danseurs et musiciens paraderont au centre-ville au rythme de la musique et des tambours.

Pour enchanter petits et grands, la Commune de Courcelles vous propose ce spectacle féérique avec d’étranges musiciens aux costumes scintillants, à l’allure enjouée… un spectacle étincelant et haut en couleurs, à ne pas manquer variant au gré des rythmes de percussions qui en mettra plein les yeux du public.

« Ce n’est pas une parade traditionnelle avec des chars mais un spectacle unique en son genre avec des artistes et musiciens talentueux qui défileront autour de la place du Trieu. Cette parade était une première pour cette 11ème édition et on n’aurait pas pu rêver mieux pour clôturer ces trois semaines de festivités intenses et féériques au cœur de Courcelles », explique Joël Hasselin, échevin des Fêtes.

Un one-man-show

Marc Herman revient sur le site des fééries de Courcelles avec son nouveau spectacle « Oui mais non » dans lequel il aborde différentes thématiques avec ironie, un brin d’idéologie et d’utopie. Ce spectacle, un peu différent, a été co-écrit avec sa femme. À voir le 29 décembre.