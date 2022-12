L’entreprise carolo SODRAEP change de nom et devient ARGEA: «L’ADN de l’entreprise reste le même»

Entreprise carolo bien connue dans la région, la SODRAEP s’est beaucoup diversifiée depuis sa création il y a de ça près d’un demi-siècle : « Au départ, nous travaillions avec le secteur de l’eau. Mais au fil des années, nous nous sommes diversifiés : génie civil, télécom, réseaux de chaleur, etc. Or, le nom SODRAEP se rapportait toujours au secteur de l’eau et ne reflétait pas vraiment l’étendue de notre champ d’action. Nous avons donc voulu rebooster ce nom en le changeant », lance Pierre Navez, directeur communication et commercial pour la SODRAEP.

Ainsi, l’entreprise a demandé à ses 500 collaborateurs de réfléchir à un nouveau nom pour la boîte. Les dix meilleurs ont été soumis à l’actionnaire VEOLIA, et finalement, c’est le nom ARGEA qui l’a emporté. « Ce n’est pas un acronyme, mais ce nom reste lié à notre métier », dit Pierre Navez. Il précise toutefois que seul le nom de l’entreprise change. Sa ligne de conduite, son ADN, reste la même.