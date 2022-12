Dix jours, voire plus pour incinérer un défunt chez Donato: «A La Louvière, j’ai huit familles qui attendent et c’est très délicat»

Ce problème, Toni Fascella (funérarium Donato) déclare y être régulièrement confronté. « Un nombre croissant de personnes souhaitent se faire incinérer. Actuellement, cela représente 40 % des demandes nous concernant », déclare le patron louviérois. En Belgique, 67 % des défunts se font désormais incinérer. Sur les 21 crématoriums que compte notre pays, celui d’Anvers arrive largement en tête en termes de fréquentation. Celui de Charleroi occupe la 10e place et celui de Mons, la 15e place.

Toni Fascella est confronté à des situations délicates. - M.PW.

Mais revenons à cette semaine entre Noël et Nouvel An, particulièrement pénible à vivre avec huit corps en attente d’une crémation qui aura parfois lieu jusqu’à dix jours après le décès. « D’un point de vue moral et pratique c’est compliqué pour les familles, mais aussi pour nous. Car nos installations ne sont pas extensibles » explique Tony Fascella. Et ce problème est récurrent tout au long de l’année, sachant que les périodes où les décès sont les plus nombreux correspondent à la descente et à la montée de la sève, en automne et au printemps. Mais ici, le contexte des fêtes exacerbe encore le problème ».