La réaction touchante d’un père de famille quand il reçoit en cadeau le maillot… d’Olivier Giroud (vidéo)

Le moment des fêtes est souvent l’occasion de faire plaisir à ceux qui nous entourent. Et quand on a dans son entourage un fan de football, quoi de mieux que de lui offrir un cadeau à l’effigie de son club favori ? C’est ce qu’un papa d’origine italienne a eu la chance de recevoir, comme on peut le voir sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Lire aussi «C’est bien trop peu»: la presse italienne pas tendre envers un joueur belge, qui pourrait bien ne pas faire de vieux os à l’AC Milan…

Fervent supporter du Milan AC, ce père de famille ne se doutait pas du présent qu’il allait recevoir en ce jour de fête. Mais, au fur et à mesure du déballage de son cadeau, son visage s’est illuminé : il s’agissait ni plus ni moins d’une vareuse floquée au nom d’Olivier Giroud, visiblement l’un de ses joueurs préférés. Le principal intéressé n’a ensuite pas hésité à entonner un chant milanais à la gloire du buteur français. C’est ce qui s’appelle être un vrai passionné !