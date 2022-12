L’épicière qui a mis en fuite le voleur en hurlant à Moignelée avait déjà été victime d’un braquage il y a 23 ans: «J’espérais ne plus revivre cela avant ma retraite»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis qu’elle a été victime d’un braquage à l’arme à feu -à deux jours près, c’était il y a 23 ans –, Françoise Foerster qui tient l’épicerie « Chez Françoise », de la rue de l’Église à Moignelée, a appris à être sur ses gardes. Mais ce mardi, rien ne laissait présager un mauvais coup, comme elle nous l’explique.

« Peu avant 16h, j’ai vu un jeune homme sur le trottoir d’en face. Il était habillé tout en noir, avec une cagoule et une capuche sur la tête. Il marchait les mains dans les poches. Je me suis fait la réflexion qu’il était bien emmitouflé mais sans me tracasser plus que ça, il n’avait pas l’air menaçant. » Et pourtant…