L’appel à l’aide de Cocoricoop, la coopérative du Condroz a besoin de clients pour se sauver

Les difficultés financières amenées par la diminution de clients dans les commerces de proximité, bio et en vrac, la crise économique et énergétique n’ont pas épargné la coopérative. Pour sortir de cette crise, Cocoricoop redouble d’efforts.

En période post-Covid et touchée par la crise actuelle, la coopérative Cocoricoop connaît une période assez difficile. Elle lance un cri d’alarme à ses sympathisants pour assurer le maintien du projet, malgré des finances dans le rouge.

La coopérative va ouvrir deux nouveaux points relais. - A.S.

La coopérative dispose de sept points relais, à Gesves, Ohey, Assesse, Havelange, Hamois, Baillonville (Somme-Leuze) et Ciney, ainsi qu’un magasin à Ciney depuis 2021. En janvier, elle va en créer deux nouveaux pour la vente en ligne : un à Chapois (Ciney) avec l’ASBL Le Gardian et un à Faulx-les-Tombes (Gesves) avec l’école de l’Envol. Le magasin de Ciney sera aussi réaménagé afin d’élargir la gamme et ainsi donner envie aux clients de faire l’essentiel de leurs courses en circuit court.