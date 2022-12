Le pays du Père Noël parmi les destinations phares des Verviétois pour les vacances: «On ne s’attendait pas à une telle demande»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les choses n’auront pas été simples pour les agences de voyages durant ces deux années et demie de pandémie. Car on pouvait tout simplement moins voyager suites aux différentes conditions et contraintes émises par tous les pays.

Mais les choses ont quelque peu changé ces derniers mois depuis que le Covid est moins présent dans nos vies. On peut enfin voyager tout à fait normalement presque partout dans le monde. Et la période hivernale est souvent fort prisée par beaucoup de personnes pour partir en vacances afin de se ressourcer. Cette année, c’est une destination surprenante qui remporte énormément de succès auprès de l’agence RTK d’Heusy.