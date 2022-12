Le Point d’Eau de La Louvière confronté à une vraie pénurie d’étudiants sauveteurs: «Seulement la moitié du staff présent d’habitude»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La nouvelle année apporte avec elle son lot de changements pour les Belges. Parmi ceux-ci, l’augmentation du temps de travail que pourront prester les étudiants : auparavant, ils étaient limités à 475 heures par an, la limite passe désormais à 600 heures.

Une mesure décriée par certains syndicats, qui estiment que cette mesure n’améliorera pas la précarité étudiante et met les étudiants et les jeunes travailleurs en concurrence directe. Mais dans certains secteurs, c’est un petit soulagement.

C’est le cas pour les piscines, et surtout les complexes ludiques d’une certaine taille : « Ces 600h vont être bien utiles, mais il les aurait fallu un an plus tôt », estime Cathy Dardenne, directrice du Point d’Eau à La Louvière.