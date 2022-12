La Chambre des représentants interdit l’utilisation de Tik Tok sur les téléphones de service

Les cyber-spécialistes ont déterminé que l’application présente « une série de risques pour la sécurité », ont indiqué les médias américains en citant un mémo interne de l’administration mardi (heure locale). Les membres du Parlement et le personnel ne sont plus autorisés à télécharger l’application sur leurs téléphones de service ou doivent la supprimer, ont rapporté NBC et CBS.

de videos

La semaine dernière, le Congrès américain a adopté une loi interdisant l’application sur les téléphones du gouvernement. Des États américains comme le Texas, la Géorgie, le Maryland, le Dakota du Sud, la Caroline du Sud et le Nebraska, ainsi que l’armée américaine, ont également demandé à leur personnel de ne plus utiliser l’application sur leurs téléphones de service, indique CBS.