Les médecins généralistes carolos débordés face à la grippe: «Nous sommes en première ligne, les postes de gardes sont eux aussi submergés»

Impossible de ne pas le remarquer : le virus de la grippe est bien présent cet hiver. Après deux hivers où le masque était de rigueur et nous protégeait des microbes, ceux-ci s’en donnent à cœur joie : toux, nez qui coule ou nez bouché, courbatures, maux de tête, etc. Les patients se ruent chez leur médecin pour se sentir rapidement mieux. « On est loin de s’ennuyer, même si cette semaine a été un peu plus calme, comme c’est souvent le cas pendant les congés scolaires. Mais ça reste quand même toujours fort chargé », lance Pierre Bets, membre de la fédération des médecins généralistes de la région de Charleroi. « Nous sommes en première ligne, les postes de gardes sont eux aussi submergés. »

Une majorité de grippe

Les patients qui se présentent au cabinet de Pierre Bets présentent majoritairement des symptômes grippaux : toux, courbatures, nez qui coule, etc. « Le testing systématique n’est plus obligatoire, même si certains patients le demandent. On rencontre encore des cas de Covid, bien sûr, mais comme on ne teste plus d’office, ils peuvent passer pour une grippe. Donc, quand on est malade, je conseille de porter un masque. Cela protège les autres, et nous protège. Je recommande aussi les règles d’hygiène habituelle : se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude, etc. »