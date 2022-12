Le Standard s’envole ce jeudi vers Turin pour y affronter la Juventus... et sera de retour trente heures plus tard!

C’est ce jeudi en début d’après-midi que le staff technique et une grosse vingtaine de joueurs du Standard décolleront de l’aéroport de Liège Bierset pour rallier Turin. C’est là, dans le Piémont, qu’ils affronteront la Juventus vendredi à 14h30 en match amical, non pas sur un terrain d’entraînement comme c’était prévu au départ mais bien à l’Allianz Stadium, le grand club italien ayant décidé de répondre à la demande d’une partie de ses supporters de pouvoir ouvrir une tribune de l’enceinte pour leur permettre d’assister à la dernière rencontre de l’année 2022 de leurs favoris.

C’est, en termes d’image et de visibilité, d’une belle opportunité dont il s’agit, dénichée par le directeur sportif Fergal Harkin et confirmée sur le tard. Concrètement, ce déplacement prestigieux s’étalera sur une trentaine d’heures, puisqu’il est prévu que les Rouches, qui ne logeront pas de jeudi à vendredi dans un hôtel mais au Juventus Training Center, le centre d’entraînement du double vainqueur de la Ligue des champions, regagnent Liège directement après le match. Un match d’entraînement qui, après ceux remportés face à Arsenal (2-0) le 17 décembre et Rijeka (1-0) cinq jours plus tard, sera le troisième et le dernier de la Juventus avant la reprise du championnat à Cremonese, le 4 janvier prochain.

Signalons encore qu’à moins d’un très improbable revirement de situation, la rencontre ne sera pas diffusée en Belgique, aucun opérateur n’ayant marqué son intérêt pour la retransmission d’une rencontre amicale programmée le 30 décembre. Dès le retour en Belgique, les joueurs du Standard bénéficieront de deux jours de congé, samedi et dimanche, avant de reprendre lundi le chemin des entraînements et de préparer la venue de Saint-Trond le 6 janvier.