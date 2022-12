L’agenda running de ce week-end

Running

Corrida de Ciney vendredi

Les rues de Ciney et la place Monseu seront traversées par les joggeurs ce vendredi soir à l’occasion de la Corrida organisée par l’ARCH. Une boucle de 2,5km connue de tous avec des courses pour enfants dès 18h45. Le départ du 5km à 19h30 et le 10 km à 20h15.

Corrida des Saints-Innocents à Chimay

Le 31 décembre, avant le Réveillon, il vous sera possible de courir la Corrida des Saints-Innocents organisée par le club du JACO. Secrétariat ouvert dès 9h30. La course de 14km relie Momignies (Grand Place) à Chimay. Pas de navette entre les deux lieux. Départ à 10h30. Horaire identique pour le 5km entre le village de Salles (maison du village) et Chimay, toujours sans navette.