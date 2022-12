Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS) avait promis un groupe de travail dédié à la taille des classes et il devait remettre des conclusions ou recommandations avant la fin de cette année.

On sort les calculettes

« Le gouvernement a rencontré les organisations syndicales le 8 décembre », indique la ministre qui a d’ailleurs été interpellée à ce sujet par le député Jean-Pierre Kerckhofs (PTB). « Concernant la taille des classes, le mandat que le gouvernement m’a confié consiste à formuler des propositions sur la taille des classes à coût constant. »

Lire aussi Les enseignants subissent la crise: «Un moral en berne aussi chez les élèves», dénonce la CSC

Lors des deux réunions organisées, l’administration a présenté les éléments objectifs à sa disposition pour l’enseignement fondamental, peu de chiffres étant visiblement disponibles pour l’enseignement secondaire. Elle a effectué un calcul qui permet d’identifier la taille moyenne des classes de l’enseignement maternel et de l’enseignement primaire.

Résultat ? La moyenne est de 17,9 élèves par classe pour le maternel et de 19,7 élèves par classe pour le primaire, avec une disparité de 18,8 élèves par classe pour les 1re et 2e primaire et de 20,1 élèves par classe pour les classes allant de la 3e à la 6e primaire.