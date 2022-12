Coronavirus: les centres de vaccination feront leur dernière injection jeudi dans le Limbourg

Le 31 décembre, les centres de vaccination flamands fermeront leurs portes. Ceux qui souhaitent toujours se faire vacciner après cette date peuvent se rendre dans les pharmacies et les cabinets de médecins généralistes.

Au total, plus de 17 millions de vaccins corona ont été administrés dans les centres de vaccination flamands, selon les chiffres de l’Agence des soins et de la santé. En incluant les centres de soins résidentiels et les cabinets de médecins généralistes, plus de 19 millions de corona shots ont été distribués en Flandre. Plus de 5,7 millions de personnes en Flandre ont été vaccinées au moins une fois.