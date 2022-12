Contacté pour être le successeur de Carl Hoefkens, Roberto Martinez ne devrait pas débarquer au Club de Bruges

La qualification brugeoise pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et la période de repos imposée par la Coupe du monde au Qatar n’auront pas sauvé la peau de Carl Hoefkens. Ce mercredi, le FC Bruges a annoncé avoir mis un terme au contrat de son entraîneur après des résultats décevants, sans oublier, par la voix de son CEO Vincent Mannaert, de remercier son « Clubman ». Éliminé en Coupe puis accroché par Louvain (1-1) lundi, le champion de Belgique compte désormais douze points de retard sur Genk et cinq sur l’Union Saint-Gilloise. Avant de penser à un 19e titre, les Blauw en Zwart doivent d’abord assurer leur qualification pour les Champion’s Playoffs, menacée par La Gantoise (trois points derrière).

Avant le début de cette saison, Carl Hoefkens (44 ans) avait été choisi car la conquête du titre et l’écart grandissant avec les autres clubs belges avaient quelque peu allégé la pression qui aurait pu peser sur ses épaules, lui dont l’expérience à ce poste est évidemment encore faible. Ses victoires de prestige à Porto (0-4) et contre l’Atlético (2-0) en octobre et septembre ont malheureusement été vite oubliées et Bruges a lentement décliné avant le début du Mondial, avec notamment deux partages contre l’Union et l’Antwerp alors que les Brugeois menaient à chaque fois 2-0. Carl Hoefkens est le dixième entraîneur viré cette saison, Bruges le 8e club à prendre cette décision radicale.

Situation cocasse : Bart Verhaeghe doit aujourd’hui trouver un nouvel entraîneur à Bruges mais également un nouveau sélectionneur pour les Diables rouges, puisqu’il fait partie de la fameuse Task Force de la Fédération belge. Même s’il entretient de très bons rapports avec Roberto Martinez, il aura du mal à convaincre de revenir en Belgique via la Venise du Nord. Le Catalan a discuté avec les dirigeants brugeois mais sa priorité reste de rebondir à l’étranger après son échec cuisant à Doha.