En brûlant ses papiers dans son barbecue il met le feu à son abri de jardin

Le banal petit feu de déchets s’est transformé en l’incendie d’un abri de jardin ce mardi après-midi à Eupen, aux alentours de 13h30. Un habitant de Bellmerin brûlait quelques déchets dans un barbecue. À cette époque de l’année, après Noël, on croule souvent sous les papiers il faut dire. Le barbecue étant intégré à un abri de jardin, ce dernier a également pris feu. « Les pompiers ont été appelés sur place et ont pu rapidement maîtriser et éteindre l’incendie » rassurent les pompiers.