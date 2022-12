Nouveau plan de collecte d’Hygea sur le Centre: il faudra trier ses déchets un maximum!

Le Plan Wallon de Déchets-Ressources adopté en 2018 prévoit que la collecte sélective des déchets organiques soit mise en place à l’horizon 2025. Hygea a ainsi intégré dans sa stratégie l’intention d’avancer cette date butoir à 2023 avec un avant-projet de décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique.

L’objectif principal de l’intercommunale est d’accompagner les communes associées dans la réduction de la production de déchets, de sensibiliser les citoyens aux enjeux de la prévention et du tri des déchets. Il s’appuiera notamment sur l’engagement d’implémenter la « ligne verte » dans toutes ses actions et réflexions.

Hygea proposera en ce sens un nouveau schéma de collecte intégrant les obligations de collectes des Déchets Résiduels, Organiques, PMC étendu et Papiers-Cartons. Ce nouveau schéma de collecte produit en effet des résultats probants par la sélectivité de la collecte des déchets organiques et la réduction globale de la production de déchets par le citoyen. Le territoire d’Hygea devrait finalement l’adopter pour la fin de l’année 2023.

L’intercommunale investira aussi dans les infrastructures d’accueil et dans les installations de gestion des déchets afin d’optimiser les opérations de tri. L’objectif est aussi de rajeunir rajeunissement du charroi.

Éducation à la citoyenneté environnementale

Plus que jamais, le citoyen sera sollicité et éduqué au tri des déchets afin que ces gestes deviennent des réflexes. Cela passera par le réseau des guides composteurs avec des composts de quartier dans le cadre du nouveau schéma de collecte. Mais aussi via de l’animation de stands dans le cadre d’événement communaux.

« À ces opérations viendront s’ajouter des nouveautés telles que des ateliers zéro déchets et antigaspi à destination des citoyens. Ces ateliers gratuits, pratiques et ludiques seront organisés au sein des différentes communes d’Hygea », communique l’intercommunale.

Enfin, il est prévu de créer de nouveaux métiers dans le domaine de la propreté publique au bénéfice des communes : « Le slogan ‘Embellir la ville, embellir la vie’ se concrétisera désormais de manière plus lisible. Nous proposerons des services en lien avec la propreté publique sous la forme de la mutualisation des ressources humaines et matérielles », rajoute Hygea.