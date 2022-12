The Hotel propose un show lumineux tous les soirs de la semaine entre 19h et 23h à Bruxelles

Depuis ce lundi 26 décembre, vous avez peut-être apperçu des rayons lumineux entre 19h et 23h dans le quartier de l’hotel de luxe The Hotel. Pas moins de 8 lasers sont placés sur le toit de The Hotel afin d'offrir un spectacle nocturne magique sur le haut de la ville.

Du 26 décembre au 31 décembre, ce show lumineux prendra place toutes les heures de 19h à 23h.