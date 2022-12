Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorena Cascarano (24 ans) a perdu ses parents et son oncle trois mois après un joyeux Noël familial, quand la BMW conduite à toute allure a percuté un groupe venu fêter le carnaval à Strépy-Bracquegnies, faisant au total six morts et de nombreux blessés. La doctorante de La Louvière est devenue orpheline en une fraction de seconde. Enfant unique, elle a perdu non seulement ses parents Michelina Imperiale (54 ans) et Mario Cascarano (56 ans) dans la tragédie de Strépy, mais aussi son oncle Salvatore Imperiale (56 ans), le frère de sa mère.