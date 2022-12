Volodymyr Zelensky l’affirme, la reconstruction de l'Ukraine sera le deuxième plus grand projet économique d'Europe après la Seconde Guerre mondiale

Il a appelé les députés à rédiger des lois qui seraient attrayantes pour les entreprises et les investisseurs, ont rapporté plusieurs médias. Par ailleurs, il s'est également entretenu lors d'une vidéoconférence avec Larry Fink, le directeur du gestionnaire d'actifs BlackRock, au sujet de la reconstruction à venir.

L'Ukraine veut faire de son industrie de l'armement l'une des plus avancées au monde dans le but de restaurer l'intégrité territoriale du pays, a déclaré M. Zelenski. Plus de 30 milliards d'euros devraient être consacrés à la défense de l'Ukraine dans les années à venir, a déclaré le président.