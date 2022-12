Des métros font trembler des habitations à Auderghem: la Stib a trouvé l’origine du problème

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Stib aurait enfin percé le mystère. C’est ce que Matthieu Pillois (DéFI), échevin de la Mobilité à Auderghem, a annoncé lors du dernier conseil communal de l’année aux questions de la conseillère communale Martine Maelschalck (MR). La Capitale avait relayé les plaintes de riverains de la Molignée, en novembre.

Tremblement de terre, bruit assourdissant… indiquaient le passage d’un métro pour les habitants situés juste à côté de la station Pétillon. Au point que certains craignaient que la maison ne s’effondre. « Nous avons procédé à des examens du réseau de métro afin d’objectiver les problèmes et en identifier les causes. On a constaté une usure des voies, causée par le passage fréquent et intense des rames de métro », nous avait, à l’époque, répondu Cindy Arents, porte-parole de la Stib. « Nos services continuent par ailleurs à rechercher des causes éventuelles de vibrations qui ne seraient pas liées au meulage des voies. »