Ce 14 janvier s’ouvre le Salon de l’Auto. Des dizaines de modèles électriques ou hybrides vont envahir le plateau du Heysel. Si vous craquez, il vous faudra installer une borne de rechargement à la maison. Et vous ne serez pas le seul. « C’est la crainte des gestionnaires du réseau électrique, d’avoir des rues où le réseau est surchargé à cause d’une série de maisons qui ont opté pour une borne de recharge rapide », explique Nicolas Paris, responsable d’EDI, la filiale du groupe d’Ieteren en charge de la mobilité électrique. Selon lui, RESA et ORES, les deux grands opérateurs de réseaux (GRD) en Wallonie, sont favorables au fait de brider en puissance les bornes de recharges, un scénario qui n’avantagerait pas le consommateur.