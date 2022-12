Théo et Guillaume, deux jeunes entrepreneurs français basés à Charleroi, réinventent nos cartes de visite, sur fond de QR Code et de NFC

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils sont jeunes, motivés, ils viennent de la région de Valenciennes et ne cessent de démarcher, depuis près d’un an, toute la région francophone du pays. Ils, ce sont eux, Théo et Guillaume, deux jeunes entrepreneurs français axés sur la communication et les nouvelles technologies, au service des indépendants, que l’on soit dans l’horeca, le secteur bancaire, les courtiers ou même le simple particulier.

Tous deux jonglent avec les paramètres informatiques, les logarithmes, et le font de telle manière que vous-même avez compris de quoi ils parlent. Leur secteur d’activité est en effet clair comme de l’eau de roche ou comme l’œuf de Colomb : ils en sont à un stade, même, où ils réinventent la carte de visite !