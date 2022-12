Choisissant un covoiturage pour rejoindre sa famille à Noël, Juliette se retrouve abandonnée en pleine nuit et en pleine campagne à 180 kilomètres de son but: «Elle nous a dit que peu importe son erreur, elle allait là-bas, tant pis pour nous»

Une destination mal renseignée dès le départ

Sauf que sur la route, et au fil d’heures émaillées d’excès de vitesse et d’insultes, la jeune femme s’est rendu compte que la conductrice était en train de rejoindre Thénac en Dordogne, pour une retraite bouddhiste. Rien à voir donc avec la destination annoncée sur le site. « J’ai vu qu’on était un peu en dessous de Bergerac, donc je lui ai dit qu’elle s’était trompée. Elle nous a regardés, moi et l’autre passager, et elle nous a dit que peu importe son erreur, elle allait à ce Thénac-là, point, tant pis pour nous », raconte la passagère à France Bleu Périgord.