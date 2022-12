Greg d’Andrea, le frère du gille tué au carnaval de Strépy, auditionné: «C’est le monde à l’envers!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mardi, Greg d’Andrea se disait satisfait de la décision de la Chambre du Conseil de Tournai de prolonger, pour une durée de deux mois, la détention préventive de Paolo Falzone, le chauffeur du drame de Strépy.

Le frère de Fred d’Andrea nous a également fait part de sa perplexité face à la réaction de l’avocat de Paolo Falzone, Me Discepoli. « Il précise que son client est effondré depuis qu’il a lu les comptes rendus des témoins de moralité de victimes. Il se serait rendu compte que ce sont des gens bien et appréciés. Je ne comprends pas cette réaction. Qu’est-ce que cela signifie ? Que si c’était des personnes non appréciées, ce qu’il a fait aurait été moins grave ? »

Grégory D’Andrea a été entendu par les enquêteurs, suite à une question posée par l’avocat de la défense, Me Discepoli.