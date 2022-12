La Framboiserie de Malmedy déménagerait au Pays de Herve pour former un quatuor au sein d’une coopérative

L’idée ferme : c’est le nom d’un projet coopératif et fédérateur qui se profile au Pays de Herve. Ses quatre artisans veulent trouver un site où ils pourraient concentrer et développer leurs activités. Ce quatuor, c’est Histoire d’un grain, qui cultive des céréales rustiques et anciennes et les transforme en farine, la Boîte à pain, actuellement établie à Soumagne et qui perpétue une tradition artisanale et familiale de boulangerie, la Coopérative Les Ateliers de la Framboiserie, qui cultive et transforme des petits fruits en sirops et confitures, à Malmedy, ainsi que la Coopérative citoyenne BocagEn, qui soutient la transition énergétique sur le Plateau de Herve.