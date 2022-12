Guerre en Ukraine: Sergueï Lavrov reste convaincu que la Russie atteindra ses objectifs à force de «patience», selon Lavrov

« Je suis convaincu que grâce à notre entêtement, notre patience et notre détermination, nous défendrons nos nobles objectifs, ceux vitaux pour notre peuple et notre pays », a déclaré Sergueï Lavrov, lors d’une interview diffusée mercredi sur la chaîne de télévision russe Pervy Kanal. « Cela en restant toujours ouvert à un dialogue équitable et à des accords pour assurer une sécurité égale et indivisible en Europe », a-t-il poursuivi.

« On ne se presse pas, comme l’a dit le président russe Vladimir Poutine. On veut finir aussi vite que possible cette guerre que l’Occident a préparée et déclenchée contre nous via l’Ukraine », a ajouté M. Lavrov à la télévision russe.