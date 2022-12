«Pour le Nouvel An, prévoyez votre maillot de bain!», sourit Luc Trullemans: voici ses prévisions météo pour ce week-end et les 12 coups de minuit!

Vous êtes de sortie pour le Nouvel An, ce samedi soir ? Deux conseils : emportez votre parapluie et soyez prudents sur les routes car la pluie sera abondante. Seule petite consolation : à minuit, au moment où nous basculerons en 2023, il fera sec sur Bruxelles et sur une grande partie de la Wallonie, tandis que la Flandre sera arrosée d’une fine bruine. Mais cela reste à confirmer.

On annonce 40 litres au m² sur 3 jours

Car ce dernier week-end de l’année 2022 sera globalement très pluvieux. « Du 31 décembre au 2 janvier, en 3 jours donc, il va tomber sur Bruxelles (Uccle) 40 litres d’eau au m², ce qui correspond à la moitié de ce qui tombe normalement en un demi-mois de décembre (85 litres au m²) », précise Luc Trullemans.