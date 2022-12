La Province récompense Vervicoop et Marguerite Happy Cow, de Herve

L’objectif était de récompenser des initiatives, concrètes ou en cours de démarrage, menées sur le territoire de la province de Liège par des personnes morales et associations de fait qui poursuivent une finalité coopérative et/ou s’inscrivent dans une coordination coopérative d’acteurs. Ces actions devaient avoir pour finalité d’améliorer notre quotidien tout en étant innovantes et/ou originales et/ou complémentaires, orientées transition alimentaire et/ou écologique et/ou énergétique, ancrées territorialement et soutenues par des acteurs de la société, porteuses de perspectives, notamment économiques, de continuité et de développement et inspirantes et transposables à d’autres secteurs.

Le choix a été difficile mais le jury composé de 7 personnes sensibles à ces enjeux cruciaux s’est finalement accordé pour saluer les projets plus que convaincants de 8 associations.