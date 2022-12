Gilles, sexagénaire, vit avec ses trois agneaux et son poney dans un container de 12m2, faute de mieux: «Ce n’est pas possible, il faut trouver une solution» (photos)

«Ce n’est pas possible, il faut trouver une solution », lâche Oriol à nos confrères de La Voix du Nord. « Lui trouver un logement devrait être une priorité.» Depuis le mois de septembre, Gilles vit dans un container avec ses trois agneaux et son poney dans son jardin d’Oriol. Au début, il avait demandé au riverain s’il pouvait stocker des outils dans l’un des containers. Se retrouvant sans solution d’hébergement, il passe désormais le plus clair de son temps dans le container de 12m2.

À l’intérieur, le sexagénaire a installé un lit de camp, quelques affaires, une table pour manger, une lampe de poche afin d’éclairer le caisson métallique. Le strict minimum. Pour se chauffer, il a investi dans une bouteille de gaz reliée à un réchaud. Lorsque la température est trop basse, il allume le réchaud. Bien que dangereuse, il n’a que cette solution pour chauffer la pièce sans électricité.