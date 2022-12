Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au cœur d’un joli quartier résidentiel de Walhain se cache une petite boutique insoupçonnée où règne une douce odeur de chocolat.

Philippe Bodart a créé, en 2019, Belgium Chocolatiers, un e-shop entièrement dédié aux chocolateries belges, souvent méconnues du grand public et qui, pourtant, font la renommée de notre chocolat à l’international. « Cette idée m’est venue au salon du chocolat de Bruxelles. Je me suis rendu compte que beaucoup de chocolatiers ne livraient pas leurs créations et n’avaient même pas de site internet », explique Philippe Bodart, « J’ai trouvé ça dommage car,tu goûtes une excellente praline au salon mais le magasin est à Knokke, donc en fait tu ne peux en manger qu’une fois par an », rigole-t-il en ajoutant : « J’ai réalisé que les artisans belges n’étaient pas concentrés sur le marché national mais plutôt sur l’export. Ici, ils ont une boutique et à la limite, personne ne sait qui ils sont. »