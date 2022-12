Provinciales: Giovanni Seynhaeve prolonge à Luingne (P1), Corentin Doutrelungne et Quentin Winberg poursuivent quant à eux leur aventure à Estaimbourg (P2A)

Luingne a annoncé la prolongation de son entraîneur dans la perspective de la saison prochaine. « C’est tout naturellement que le club et Giovanni ont décidé de continuer l’aventure ensemble pour la prochaine saison », ont fait savoir les Cleugnottes. Giovanni Seynhaeve pourra poursuivre le travail déjà entrepris.

« Je suis forcément très heureux de continuer le travail avec cette équipe fantastique. Ce groupe a encore une grande marge de progression et nous avons un point commun, nous sommes encore très ambitieux ».

Du côté d’Estaimbourg, le comité a réitéré sa confiance à l’égard de Quentin Winberg et Corentin Doutrelungne.

« Réuni ce mardi soir, le Comité a décidé de prendre les devants en préparant de la manière la plus sereine possible la nouvelle année qui arrive et… la saison prochaine », ont communiqué les Tanneurs.

« Ainsi, nous avons la fierté de vous annoncer que nos staffs d’équipes A et B ont été reconduits pour la saison prochaine. Ainsi, Corentin Douterlungne et Quentin Winberg continueront en binôme, quelle que soit l’issue de la saison, à faire avancer notre équipe A pour la quatrième saison de suite… alors que Steve Roussel, si l’envie de continuer lui vient, continuera pour une onzième saison consécutive (record absolu au sein du club à la tête d’une de nos équipes Premières) à la tête de notre équipe B. Fidèle à ses idées et à son esprit familial, notre club prouve là toute la stabilité qui est la sienne et toute la reconnaissance qu’il a pour le travail bien fait ».