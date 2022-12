Cyclo-cross: Wout van Aert triomphe à Diegem après un duel exceptionnel avec Tom Pidcock (vidéo)

Wout van Aert a la 6e manche du Superprestige de cyclo-cross, mercredi soir à Diegem. La course a été animée par de nombreux mouvements entre les trois principaux protagonistes : Wout van Aert, Tom Pidcock et Mathieu van der Poel. Un temps en tête, le Néerlandais, vainqueur des six dernières éditions de ce traditionnel cross nocturne (2013-2019), a vu le Belge et le Britannique revenir puis le distancer dans le 8e et avant-dernier tour.

Le champion de Belgique et le porteur du maillot irisé se sont présentés ensemble dans les ultimes hectomètres. Mis sous pression par ’WVA’ et le bouillant public de Diegem, Pidcock a cédé sous les accélérations de van Aert, vainqueur avec 6 secondes d’avance. Mathieu Van der Poel, qui a connu un final compliqué, a échoué à la 3e place (+0 : 33).

C’est la quatrième victoire en six sorties dans les labourés pour van Aert, après celles acquises à Dublin, Mol et Heusden-Zolder mardi.