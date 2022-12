Issa Doumbia: «Ma mère a pleuré quand elle m’a vu en héros de BD» Animateur télé, comédien, humoriste et désormais, héros de BD ! Dans « Le petit Issa », Issa Doumbia revient sur plusieurs épisodes de son enfance. Il nous raconte ce projet un peu fou. Il ne cesse de surprendre! - D.R.

Par Thibaut Fassuleto

On vous retrouve en héros de bande dessinée, c’est plutôt surprenant, non ?

Tout ce que j’ai pu faire surprend souvent les gens. J’ai grandi dans une compagnie de théâtre, on m’a connu en télé et quand j’ai proposé mon spectacle, les gens ont été surpris. Mais j’ai commencé la scène à l’âge de 5 ans. Aujourd’hui, concernant la BD, c’est peut-être surprenant mais j’adore les bandes dessinées depuis tout petit. C’est une véritable passion.

Cette BD, c’est votre vie ?

Oui, c’est vraiment ma vie. C’est certainement bizarre pour les autres mais, pour moi, c’est tellement naturel. C’est en quelque sorte une biographie en BD.

Comment cette BD a-t-elle vu le jour ?

L’aventure de la bande dessinée a commencé avec Liroy, c’est quelqu’un qui m’a dessiné sur les réseaux sociaux parce que je jouais dans la série « Sam » sur TF1, et c’est la première fois que je trouvais que ça me ressemblait vachement. On a commencé à discuter et je lui ai proposé de faire une bande dessinée ensemble. La BD a été coécrite par Jeanne Degois, mon amie d’enfance qui m’a rappelé des histoires que j’avais oubliées.

À travers cette BD, vous vouliez transmettre un message. Lequel ?

C’est l’acceptation de toutes et tous. Quand j’étais petit, pour moi les copains c’étaient des copains. Il n’y avait pas de couleur, de sexe, pas de genre. Du coup, j’ai voulu retranscrire tout ça dans cette BD où je me dis qu’on peut tous vivre ensemble avec les défauts et les qualités des uns et des autres.

Comment ont réagi vos proches quand ils ont vu la BD ?

Je voulais que tous les personnages se trouvant dans cette BD se reconnaissent. Lorsque je l’ai donné à ma famille, ils se sont reconnus. Ma mère a pleuré et elle rigolait en même temps. J’étais heureux parce qu’elle ne s’est pas sentie vexée en lisant la BD. Même mes copains d’enfance m’ont félicité. Ils sont fiers parce qu’ils vivent dans une BD.

Et vous, comment avez-vous réagi lorsque vous vous êtes vu en personnage ?

C’est moi en petit (rires). Liroy a un coup de crayon que je n’ai jamais vu ailleurs. C’est très moderne et très juste. Il arrive tout de suite à trouver les bonnes expressions. C’est ce genre de dessins qu’on aime voir. Aujourd’hui, je ne suis plus surpris de me voir en héros de BD parce que le petit Issa, ça fait un moment qu’il existe dans ma tête et sur le papier. En revanche, je suis heureux que les gens soient surpris et adoptent le personnage.

Est-ce qu’on vous traitait de « boloss » quand vous étiez petit ?

C’étaient pas les mêmes termes donc on s’est adapté aujourd’hui avec le mot « boloss » parce que les enfants qui vont lire cette BD doivent se reconnaître. Quand je parle à mes neveux aujourd’hui, j’ai besoin de savoir ce qu’ils disent et de les comprendre.

Vous travaillez déjà sur un 2ᵉ tome ?

Il n’y avait pas assez de place dans le tome 1 de ce fait, il y a déjà des histoires qui existent. On attend de voir comment le public accueille cette BD avant de poursuivre cette belle aventure, mais j’espère en faire plusieurs.

Vous êtes comédien, humoriste, animateur TV et radio et maintenant héros de bande dessinée. C’est ce dernier projet qui vous rend le plus fier ?

Le premier projet restera toujours mon premier spectacle. Je reste fier de mon premier spectacle. Cette BD, je l’appelle mon deuxième bébé. Écrire sa vie, c’est déjà énorme, mais la mettre à la disposition des lecteurs, c’est encore autre chose.

Vos autres projets, qu’est-ce que c’est ?

Je suis toujours animateur sur M6 et W9 parce que je prends du plaisir à le faire. J’aime bien découvrir, apprendre et partager.

Vous êtes aussi au casting de « L’Empire du Milieu », le prochain Astérix réalisé par Guillaume Canet. Vous faites quel personnage ?

Dans ce film, je serai Baba, le vigie des pirates qui tente de repérer un bateau à l’horizon. C’est un rôle dont j’avais toujours rêvé.

Sur les réseaux sociaux, vous évoquez souvent votre perte de poids. Pourquoi ?

Pour encourager les gens qui pensent ne pas pouvoir y arriver. J’ai eu un problème de santé et à un moment, il faut se réveiller et agir donc, maintenant, j’agis et je fais attention. J’ai gagné de la santé. Je veux être mieux dans ma peau et vive plus longtemps.