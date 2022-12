Des festivités pour les plus démunis à Verviers: «Les fêtes de fin d’année creusent les inégalités»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Malheureusement, il y a du monde. » La formule de Philippe Massart, président des CSA de Verviers, peut surprendre. Pourtant, l’homme sourit à pleines dents, ne ratant pas une occasion pour saluer les uns et les autres, au milieu de la bonne ambiance environnante.

Il a organisé avec son équipe pour la 33e année une fête pour les plus démunis, qui subissent les inégalités creusées par les traditions de fin d’année, et la solitude, liée à la pauvreté. « Toutes ces personnes ne peuvent rien s’offrir. C’est exceptionnel pour elles ce genre de festivités. Malheureusement, il y a de plus de plus de monde d’année en année. Je ne le souhaite pas, mais je le constate. L’ambiance par contre ne manque pas. »