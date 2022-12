Liverpool confirme le transfert de Cody Gakpo, l’une des révélations de la Coupe du monde (vidéo)

Liverpool a officialisé ce mercredi l’arrivée de Cody Gakpo dans son effectif dès le mois de janvier. L’attaquant néerlandais arrive en provenance du PSV Eindhoven pour un montant estimé à 42 millions. Son contrat porterait jusqu’en 2028.

Gakpo, 23 ans, a fait forte impression lors de la Coupe du monde au Qatar avec trois buts en cinq matches. En Eredivisie, il est à la fois meilleur buteur et meilleur donneur d’assists avec 9 buts et 12 passes décisives. « Je me sens vraiment bien, je suis vraiment excité d’être ici », a déclaré Cody Gakpo. « J’ai hâte de commencer à m’entraîner et à jouer pour ce club extraordinaire. Je pense que c’est un bon club pour moi, où j’essaierai de montrer ce que je sais faire et d’aider l’équipe à vivre d’autres beaux moments qu’elle a déjà vécus ces dernières années. Personnellement, c’est aussi bien de me développer ici. Il y a beaucoup de grands joueurs ici qui peuvent m’apprendre beaucoup de choses. »