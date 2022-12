Erling Haaland établit un nouveau record en Premier League: l’attaquant de Manchester City atteint 20 buts en à peine 14 matches

Chaque journée de Premier League est une journée de plus où l’on se demande où s’arrêtera Erling Haaland. Véritable machine à buts, il l’a prouvé une nouvelle fois ce mercredi pour la reprise de Manchester City en Premier League en plantant un doublé face à Leeds.

Avec ces deux réalisations en plus, le compteur de l’attaquant norvégien grimpe à 20 buts cette saison en championnat d’Angleterre après seulement 14 matches. Haaland devient tout simplement le joueur le plus rapide à atteindre cette barre des 20 goals. Et il reste encore plus d’une vingtaine de journées à disputer en Premier League…