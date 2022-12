«Qu’avez-vous offert à vos enfants pour Noël? Un traumatisme»: des parents se déguisent en Grinch pour voler les cadeaux des enfants, effrayés… (vidéos)

Une nouvelle « farce » circule sur les réseaux sociaux et semble beaucoup amuser certains parents, qui font venir le Grinch chez eux pour voler les cadeaux des enfants.

Dans des vidéos publiées sur TikTok notamment, on peut voir ce personnage célèbre entrer dans la maison et s’amuser à traumatiser les enfants. Et cela finit évidemment toujours en larmes pour les pauvres petites têtes blondes qui se font voler leurs cadeaux…