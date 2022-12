United Cup: Nick Kyrgios surprend son équipe et déclare forfait à la dernière minute

Nick Kyrgios s’est retiré au dernier moment de la United Cup, nouveau tournoi de tennis par équipes mixtes qui lance la saison 2023 cette semaine. L’Australien, 22e joueur mondial, a subi une blessure à la cheville lors d’un tournoi exhibition à Dubaï, a indiqué son staff.

Kyrgios sera remplacé dans l’équipe australienne par Alex de Minaur, qui affrontera jeudi le Britannique Cameron Norrie. L’Espagne complète ce groupe, qui se joue à Sydney.

Samantha Stosur, capitaine de l'équipe d'Australie dans cette United Cup, s'est retrouvée prise au dépourvue : « Il était là, on a littéralement appris son forfait il y a 10 minutes, donc c'est tout nouveau pour nous. Je ne parlerai pas de l'été de Nick, je lui laisse ça. Nous, on va passer à autre chose. Nous sommes heureux d'être là et nous allons tout faire pour gagner cette compétition. »

La United Cup, un tournoi par équipes mixtes comparable à la Hopman Cup, sert de préparation à l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison, qui débute le 16 janvier. Kyrgios avait déjà choisi de ne pas faire partie de l’équipe australienne de Coupe Davis cette année.

L’an passé, Kyrgios avait atteint la finale à Wimbledon. Les quarts de finale constituent son meilleur résultat à l’Open d’Australie.