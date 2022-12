L’attitude de Neymar ne passe pas au Brésil après sa simulation contre Strasbourg: «Il n’a jamais changé»

Soirée contrastée pour Neymar lors du match contre Starsbourg. L’attaquant brésilien a délivré une passe décisive pour Marquinhos mais s’est fait ensuite exclure suite à deux cartons jaunes récoltés en l’espace de deux minutes. Neymar ratera ANSI le choc face au RC Lens, dauphin du PSG au classement, le 1er janvier prochain. Et enfin, le joueur aurait quitté le Parc des Princes avant la fin du match.

Au Brésil, cette exclusion a fait couler beaucoup d’encre. Le journaliste de Globo, Thiago Benevenutte, écrit ainsi : « Neymar reçoit deux cartons jaunes en moins de deux minutes, tous deux pour des raisons idiotes. D’abord, il est allé répondre (à un adversaire) et a laissé traîner son bras dans le visage de son adversaire. Ensuite, il s’est jeté sans être touché à l’intérieur de la surface de réparation. »

De son côté, Gerson, champion du monde en 1970 avec la Seleção, a taclé Neymar : « Il est expulsé avec un penalty simulé, et ne jouera pas le 1er janvier ! Je me demande si le réveillon du Nouvel An est prêt », relaie ainsi UOL.

Walter Casagrande, consultant d’UOL, s’en est également pris à l’attaquant du PSG : « Désolé pour tous ceux qui lui excusent tout, mais avec Neymar, je n’ai jamais eu tort depuis ma première critique en 2017 où je disais qu’il était gâté. C’est là, on est en 2023 et il est toujours aussi puéril. Neymar démontre une fois de plus qu’il est une personne infantilisée et gâtée sur et en dehors des terrains. Le problème c’est que personne n’a compris qu’il n’y a pas de nouveau ou d’ancien Neymar. Il est le même que d’habitude, avec des simulations, des provocations envers l’adversaire, rien ne change. Il n’a jamais changé, mais beaucoup de gens croient encore à son discours. »

Ce 1er janvier, le PSG se déplace à Lens sur le coup de 20h45.