31 interventions pour nos pompiers cette nuit en province de Luxembourg pour des arbres sur la chaussée

Trente et un. Voilà le nombre d’arbres sur la chaussée que nos pompiers ont dû aller évacuer durant la nuit de jeudi à vendredi. Une nuit agitée, particulièrement pour le Sud de la province.

Nobressart, Tintigny, Habay... Les villages au Sud de la province de Luxembourg ont été particulièrement touchés par la pluie et le vent. En plus des arbres sur la chaussée, les secours sont également intervenus pour quelques accidents de la route et des feux de cheminée.