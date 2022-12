Bonne nouvelle à partir du 1er janvier: la pension minimum passera à 1.500 euros nets par mois, des allocations également à la hausse!

Cette hausse concerne le pouvoir d’achat de plus d’un million de personnes.

La troisième revalorisation de la pension minimum, de la grapa, du revenu d’intégration sociale et de l’allocation de remplacement des revenus pour les personnes handicapées aura lieu le 1er janvier 2023. Une bonne nouvelle en ce début d’année pour tous les bénéficiaires de ces pensions et allocations.

Pour rappel, le gouvernement fédéral a décidé d’augmenter progressivement ces allocations sociales chaque premier janvier de la législature au-delà des augmentations liées au bien-être et à l’indexation.

Grâce à cette nouvelle hausse de 2,6 %, la pension minimum franchira le cap des 1.500 euros nets pour une personne isolée avec une carrière complète de 45 ans.

Karine Lalieux, ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, en charge de la Lutte contre la pauvreté et les Personnes en situation de handicap : « Le gouvernement fédéral s’était engagé à ce que la pension minimum dépasse les 1.500 euros nets en 2024 grâce à un investissement historique de 1,2 milliard d’euros décidé en début de législature hors indexation et enveloppe bien-être. La conjoncture économique fait que ce montant sera dépassé dès 2023. Nul doute que les pensionnés accueilleront cette nouvelle avec soulagement en cette période de crise. »

La pension minimum à taux isolé pour une carrière complète sera ainsi de 1.637 euros bruts, soit 1.549 euros nets par mois, à partir du 1er janvier, indexation et enveloppe bien-être incluses. Cela représente une hausse de 257 euros nets (+20 %) par rapport à montant de 1.292 euros de septembre 2020.

Pour le taux ‘ménage’, la pension minimum sera de 2.045 euros nets par mois le 1er janvier 2023, indique le communiqué.

Le 1er janvier 2024, lorsque la dernière tranche de revalorisation de 2,65 % sera appliquée et selon les prévisions actuelles en matière d’indexation, la pension minimum tournera autour de 1.650 euros nets pour un isolé.

Des allocations aussi à la hausse

Outre la pension minimum, d’autres allocations augmenteront également ce 1er janvier, toujours en application de la décision du gouvernement fédéral de revalorisation progressive :

– La garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) sera de 1.460 euros/mois pour une personne isolée et de 973 euros pour un cohabitant au 1er janvier 2023. Le 1er janvier 2024, ces montants seront de respectivement 1.590 euros et de 1.060 euros.

Pour comparaison, la GRAPA s’élevait à 1.154 euros/mois pour un isolé et 770 euros/mois pour les cohabitants en 2020.

– Le revenu d’intégration sociale (RIS) et l’allocation de remplacement de revenus (ARR) des personnes en situation de handicap passeront à 1.214,13 euros bruts/mois le 1er janvier pour les personnes isolées.

Le RIS et l’ARR seront de 809,42 euros bruts/mois pour les cohabitants et de 1.640,83 euros bruts/mois pour les personnes avec charge de famille.

En 2024, ces allocations seront de 1.294,59 euros pour un isolé (contre 958,91 euros en novembre 2020, + 335,68 euros), 863,06 euros pour un cohabitant (639,27 euros en 11/2020, + 223,79 euros), et 1.749,57 euros en cas de charge de famille (1.295 euros en 11/2020, + 454,57 euros).