Cécile Bois: «Je ne voulais pas laisser tomber Candice» Après la RTBF, c'est France 2 qui diffuse ce premier unitaire de la série, une comédie endiablée se déroulant sous le soleil corse.

Par Bernard Alès

La série devait s’arrêter à la dixième saison, puis deux unitaires ont été tournés, et on a annoncé une onzième salve… Comment vivez-vous ces rebondissements ? En fait, il n’y aura pas de saison 11. C’est une collection d’unitaires qui a été décidée et qui est lancée, dont le premier est diffusé ce soir. Pour moi, le plus dur et le plus spectaculaire a été l’annonce « On arrête à la saison 10 ». Après, il a fallu faire avec un succès qui perdurait au bout de cette dernière saison. Et avec mon envie de rebondir sur d’autres projets, tout en étant un peu plus avec ma famille.

Mais vous êtes toujours partante ?

Oui, je suis très contente. Je n’avais pas envie de laisser tomber Candice car c’est un personnage que j’aime beaucoup. Pour moi, la collection, c’est l’idéal, d’autant qu’il était nécessaire d’opérer un changement. Ça nous permet de rebondir autrement, et quand je vois l’épisode qui est diffusé, il me semble évident qu’on a pris la bonne décision.

Lire aussi Cécile Bois («Addict»): «J’ai croisé des manipulateurs» On vous retrouve enlacée avec Antoine sur fond de ciel bleu en Corse. On se dit que l’ambiance va être idyllique, mais après cette parenthèse amoureuse, on se trouve dans une course endiablée. Oui, c’est une espèce de road movie, on plonge dans la comédie des années 80, il y a du de Funès, du Rappeneau, du Veber. On avait résolument envie d’être léger, de renouer avec l’absolue comédie. On a monté tous les curseurs et on s’est fait plaisir. On vous voit vous échapper en jet-ski, c’était juste pour la séquence ? Oui, mais je n’ai pas eu de doublure. J’ai compris que le jet-ski et moi ça le ferait. J’ai redouté, mais j’ai beaucoup aimé. Vous dites que vous n’avez pas fait ce métier pour être une vedette. Que vous apporte – et peut-être vous enlève – le fait d’en être malgré tout devenue une ? Ça ne m’enlève rien du tout. Ça simplifie mes rapports professionnels, les gens savent ce que j’ai fait. Évidemment, ça implique des a priori, ça me range dans des tiroirs. Vous pouvez toujours aller faire vos courses au supermarché ? Je fais comme si je pouvais, je ne me pose pas la question. Le covid nous a permis de porter des masques. Il m’arrive d’en porter encore pour ne pas être embêtée, surtout si je suis avec mes enfants. Mais les gens sont bienveillants.