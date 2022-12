Insécurité, incivilités, … Neuf caméras seront placées dans Couvin en 2023

Ces caméras seront installées dans le courant de l’année prochaine : au Faubourg Saint-Germain, à la rue de la Gare, à la ruelle du Bal, dans la rue du Bercet et la rue de la Maladrerie. Leur but sera de faire baisser l’insécurité et les incivilités, majoritaires pour la zone de police dans le centre-ville couvinois.

Si la demande émane de la Ville de Couvin, l’achat se fait par la police, via un marché passé avec la police anversoise. Ce qui permet d’accélérer le processus et d’éviter de rédiger un cahier des charges et de publier un appel d’offres. Et surtout, d’avoir des prix plus avantageux.