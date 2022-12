Un conducteur percute un arbre près de l’église de Ressaix

Un accident s’est produit dans le village de Ressaix (Binche) ce mercredi soir, près de l’église. Il était aux alentours de 21h30 lorsqu’un conducteur, pour une raison indéterminée, a fini sa course en percutant un arbre planté non loin de l’édifice religieux. Aucun autre véhicule ne semble être impliqué dans cet accident.

L’appel aux services de secours est inquiétant : il fait état d’une personne inconsciente et coincée dans son véhicule, rue de Namur. Mais lorsque les hommes de la caserne de Binche arrivent sur les lieux, 5 minutes après, ils trouvent la voiture ouverte et aucune désincarcération n’est nécessaire. Arrivés avec un véhicule autopompe et un véhicule officier, les pompiers n’ont pas eu besoin de renforts. L’intervention n’a duré que quelques minutes et la personne a immédiatement été prise en charge par l’ambulance.