«Féeries du cirque de Monte-Carlo»: tous au cirque sur France 3

Depuis sa création, en 1974, par le prince Rainier III, le Festival international du cirque de Monte-Carlo s’inscrit parmi les plus prestigieuses manifestations mondiales, et il peut désormais se targuer d’être présidé par le prince Albert et la princesse Stéphanie.

Ce vendredi soir, dans « Féeries du cirque de Monte-Carlo », les téléspectateurs de France 3 vont découvrir les prouesses de plus de 200 artistes venant de vingt pays différents. Clowns, équilibristes et animaux se présenteront sous le plus célèbre chapiteau du monde pour tenter de remporter la distinction ultime des arts du cirque : le Clown d’Or. Des numéros de grande envergure, millimétrés, qui ne manqueront pas de vous impressionner.