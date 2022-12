Un expert borain de la communication analyse la photo de la famille royale pour Noël: voici ce qui se cache derrière ce cliché

« Il y a de nombreuses choses à dire. Déjà, à première vue, on ne dirait pas une photographie de la famille royale. La photo n’est pas très posée. Au niveau de la stature, on sent une certaine décontraction. Cela fait sentir que la monarchie n’est pas différente des autres personnes. Ici, la famille royale se rapproche d’une famille « classique », de nous », explique l’expert.

« Au niveau stylistique, il y a aussi beaucoup de choses qui tapent dans l’œil. La tenue du Prince qui est la même que celle du Roi. La tenue avec des fleurs plus décontractée de la Princesse Éléonore. Mais le plus intéressant est la dichotomie des couleurs entre la tenue de la Reine et de la Princesse Élisabeth. L’une en rouge et l’autre en bleu. L’idée ici n’est pas de noter une différence mais plutôt de montrer qu’elles symbolisent deux choses différentes », détaille Cédric Minot.