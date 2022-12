Des pièges placés dans les bois de Rochefort pour capturer les ratons laveurs

Ce n’est pas la première fois que le DNF, le Département Nature et Forêts, place de tels pièges pour capturer des ratons laveurs. Et ce, dans le but de préserver la nature, tant la faune que la flore locale. L’espèce, opportuniste, peut se diriger vers les villages si elle e trouve plus de nourriture en suffisance dans la forêt. Le DNF conseille aux habitants de bien fermer leurs portes pour que l’animal ne puisse pas rentrer dans la maison. Leurs pouces leur permettent en effet d’ouvrir des portes si elles ne sont pas fermées à clé. Il est également recommandé de ne pas laisser de nourriture à l’extérieur. Car si un raton laveur trouve un endroit où il y a de la nourriture, il va prévenir et rameuter ses semblables.