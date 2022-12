Bolt encourage ses utilisateurs à partager leur taxi pendant la soirée du Nouvel An

À l'approche du réveillon du Nouvel An, les projets festifs sont dans les esprits. Une question qui revient chaque année est : « Comment rentrer chez soi en toute sécurité et en toute simplicité? ». Pour répondre à cette question, le message principal de Bolt en cette période de vacances est « Sharing is caring ». Le fournisseur de mobilité de trottinettes, d’e-bikes et de service de ride-hailing recommande aux utilisateurs de partager leur course de taxi. Bolt supporte ses utilisateurs avec la fonction de « multiples destinations » , qui leur permet de commander une course qui les déposera à plusieurs endroits. Bolt souhaite ainsi s'assurer que chacun rentre chez soi en toute sécurité et de manière responsable.

Payer en liquide, par carte de débit ou par carte de crédit

Outre la fonction de “multiples destinations”, Bolt souhaite rendre le paiement aussi accessible que possible pour les clients et facile pour les chauffeurs. Les utilisateurs peuvent donc payer leurs trajets par carte de crédit, par bancontact via le porte-monnaie électronique de l'application, ou même en liquide. Un trajet sera crédité à un seul utilisateur, afin de garder une vue d'ensemble du paiement. En partageant une course, les noctambules divisent le prix du taxi et économisent ainsi de l'argent.