Shauni, 18 ans, était à l’arrière de la BMW qui s’est crashée contre une maison à 200 km/h: «Très vite, elle a compris que ça se passerait mal...»

Si la chaussée est limitée à 50 km/h, cette voie est connue comme étant une route prisée par les « streetracers », et de nombreux véhicules dépassent largement cette vitesse, quotidiennement.

Ce mardi soir, un jeune homme de 23 ans qui circulait à bord d’une BMW a perdu le contrôle de son véhicule sur la Chaussée de Bruxelles à Wetteren, au nord du pays. La voiture avançait à vive allure et le choc a été violent, à un point tel que deux maisons ont été déclarées inhabitables par les pompiers après avoir été abîmées.

L’accident a fait quatre blessés, dont un grave : le conducteur et ses trois occupants. Le jeune homme qui était au volant a été interpellé et privé de permis le lendemain.

La victime qui est grièvement blessée est une jeune femme de 18 ans : Shauni. Quelques minutes avant le crash, elle était montée dans la voiture avec une amie, qui connaissait le conducteur : « Elle ne le connaissait pas », assure son père auprès du Laatste Nieuws. « Très vite, elle a compris que ça se passerait mal. Ma fille, qui était à l’arrière de la voiture, a demandé au conducteur de ralentir, mais la seule chose qu’il faisait, c’était accélérer encore et encore, jusqu’à 200 km/h. Comment peut-on rouler à une telle vitesse avec des passagers ? », se demande Gert.

Heureusement, Shauni avait sa ceinture de sécurité. Et même si elle est grièvement blessée et qu’elle a déjà dû être opérée à plusieurs reprises, elle va survivre. Le chauffeur, lui, n’a que quelques blessures légères. Ce qui rend le père de Shauni furieux : « Lui se balade avec quelques égratignures, alors que ma fille est une miraculée, ça me rend fou… ».